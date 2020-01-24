Глава комитета по вопросам разведки: Трамп "сделал из Путина религиозного человека"
Об этом сообщает This Week ABC .
Шифф напомнил, как Путин в ноябре заявил, что его успокаивает то, что Украину, а не Россию, начали обвинять во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.
Путин тогда заявил: "Слава богу, никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Сейчас они обвиняют Украину".
"Слава Богу", говорит Путин. Ну, мы должны отдать должное Дональду Трампу за это, он сделал религиозного человека из Владимира Путина", - пошутил Шифф.
Среди сенаторов-демократов это вызвало много смеха, чего не скажешь о республиканской стороне Сената.
"Я не думаю, что мы очень хотим, чтобы Владимир Путин, наш противник, благодарил Бога за президента США. Потому что они не хотят нам добра", - добавил демократ Шифф.
Трехдневный процесс представления обвинений в сторону Трампа в Сенате завершится в пятницу, 24 января.
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