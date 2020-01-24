Глава комитета по вопросам разведки: Трамп "сделал из Путина религиозного человека"

24 января, 2020, 17:14

Глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф, который возглавляет команду обвинения в судебном процессе по импичменту президента Дональда Трампа, в четверг в Сенате пошутил о президента РФ Владимире Путине, вызвав смех, по крайней мере, среди демократов

Об этом сообщает This Week ABC .

Шифф напомнил, как Путин в ноябре заявил, что его успокаивает то, что Украину, а не Россию, начали обвинять во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Путин тогда заявил: "Слава богу, никто больше не обвиняет нас во вмешательстве в выборы в США. Сейчас они обвиняют Украину".

"Слава Богу", говорит Путин. Ну, мы должны отдать должное Дональду Трампу за это, он сделал религиозного человека из Владимира Путина", - пошутил Шифф.

Среди сенаторов-демократов это вызвало много смеха, чего не скажешь о республиканской стороне Сената.

"Я не думаю, что мы очень хотим, чтобы Владимир Путин, наш противник, благодарил Бога за президента США. Потому что они не хотят нам добра", - добавил демократ Шифф.

Трехдневный процесс представления обвинений в сторону Трампа в Сенате завершится в пятницу, 24 января.