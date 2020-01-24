ГБР схватило спецназовца Нацполиции, который с сообщником ограбил пенсионеров
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали действующего и бывшего полицейских по факту совершения разбойного нападения с проникновением в жилье". - говорится в сообщении пресс-службы.
Сообщается, что во время досудебного расследования было установлено, что 23 января 2020 г. полицейский батальона особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел Одесской области с целью завладения деньгами пострадавшего. Информатором преступной группы выступил также действующий правоохранитель.
"По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января 2020 г. правоохранителя и его бывшего коллегу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отчитываются правоохранители.
В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Одесское управление ДВБ Нацполиции Украины.
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