 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГБР схватило спецназовца Нацполиции, который с сообщником ограбил пенсионеров

ГБР схватило спецназовца Нацполиции, который с сообщником ограбил пенсионеров


фото: ДБР
В ночь с 23 на 24 января ГБР задержало полицейского батальона полиции особого назначения и бывшего полицейского изолятора временного содержания, которые вместе с двумя неизвестными ограбили дом пенсионера в Одесской области

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, задержали действующего и бывшего полицейских по факту совершения разбойного нападения с проникновением в жилье". - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что во время досудебного расследования было установлено, что 23 января 2020 г. полицейский батальона особого назначения ГУ Нацполиции в Одесской области и бывший полицейский изолятора временного содержания вместе с двумя неустановленными лицами совершили разбойное нападение на дом жителя одного из сел Одесской области с целью завладения деньгами пострадавшего. Информатором преступной группы выступил также действующий правоохранитель.

"По результатам проведенных неотложных следственных и розыскных действий, в ночь с 23 на 24 января 2020 г. правоохранителя и его бывшего коллегу задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - отчитываются правоохранители.

В случае доказательства вины, задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Одесское управление ДВБ Нацполиции Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать