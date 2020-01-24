ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по задержанию архиепископа Климента в оккупированном Крыму

24 января, 2020, 20:45

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу, в связи с задержанием российскими спецслужбами архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в марте 2019 года

Об этом сообщает юрист Украинского Регионального центра по правам человека Сергея Зайца в Facebook.

Отмечается, что правозащитники продолжают бороться против угрозы выселения общины из кафедрального собора в Симферополе.

"Европейский суд зарегистрировал жалобу на задержание Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (управляющего Крымской епархией Православной церкви Украины в Крыму) властями РФ в начале марта 2019 года. Тогда он собирался выехать в Ростов для участия в судебном заседании по делу Павла Гриба", - написал он .