ЕСПЧ зарегистрировал жалобу по задержанию архиепископа Климента в оккупированном Крыму
24 января, 2020, 20:45
Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобу, в связи с задержанием российскими спецслужбами архиепископа Симферопольского и Крымского Климента в марте 2019 года
Об этом сообщает юрист Украинского Регионального центра по правам человека Сергея Зайца в Facebook.
Отмечается, что правозащитники продолжают бороться против угрозы выселения общины из кафедрального собора в Симферополе.
"Европейский суд зарегистрировал жалобу на задержание Архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (управляющего Крымской епархией Православной церкви Украины в Крыму) властями РФ в начале марта 2019 года. Тогда он собирался выехать в Ростов для участия в судебном заседании по делу Павла Гриба", - написал он .
- 3 марта, в оккупированном Крыму российские силовики задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента на автовокзале оккупированного Симферополя, когда архиепископ планировал посетить судебное разбирательство дела политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Позже Климента отпустили.
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