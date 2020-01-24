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Espreso.tvОбществоДжонсон подписал соглашение о Brexit

Джонсон подписал соглашение о Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского Союза

Об этом сообщает НВ со ссылкой на The Telegraph.

Согласно договоренностям, Великобритания перестает быть членом ЕС 31 января.

Подписывая соглашение, Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который подвел итоги референдума 2016 и положил конец длительным спорам и разногласиям.

  • В Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС.
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