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Espreso.tvОбществоДепутаты "Европейской Солидарности" пришли к ГБР с требованиями не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования

Депутаты "Европейской Солидарности" пришли к ГБР с требованиями не допустить назначения адвоката Януковича и прекратить политические преследования


фото: eurosolidarity.org
Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" сегодня пришли в Государственное бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента

Об этом депутаты сообщили журналистам возле офиса ГБР.

"Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности, состоит в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабиков, который является адвокатом Януковича и, соответственно, имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица на должности ", - сказал Ростислав Павленко.

"Также мы хотим обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. Должен быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, которая обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел", - добавил депутат.

"Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущены не случайно, ведь мы видим, что происходит процесс, согласно которому хотят доказать, что Майдан - это была не Революция Достоинства, а государственный переворот. И соответственно, российская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализуют этот сценарий", - отметил Николай Княжицкий.

  • Напомним, 24 января в ГБР происходит митинг за отставку первого заместителя директора Бюро Александра Бабикова, который был адвокатом экс-президента Виктора Януковича.
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