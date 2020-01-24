Часы судного дня: до "глобальной катастрофы" осталось менее 2 минут

Об этом сообщает Bulletin of the Atomic Scientists .

"Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и только обостряются. Сотрудничество США и России в области контроля над вооружениями практически отсутствует", - говорится на сайте проекта.

Так близко к полуночи стрелка, которая символически означает уровень угрозы ядерной бомбардировки или безвозвратного изменения климата, еще не была. Теперь до севера осталась 1 минута 40 секунд.

Отсчет Часы начали в 1947 году. Именно тогда они впервые появились на обложке журнала Bulletin of the Atomic Scientists. Причиной для этого, среди прочего, стала ядерная бомбардировка американцами Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Идея часов была подсказана американскими учеными-ядерщиками в 1947-м после того, как в США появилась ядерная бомба. Ближе к полуночи стрелка была в 1953 году, когда СССР и США провели испытания водородных бомб. До сегодняшнего дня часы никогда не были ближе к полуночи, чем на две минуты.