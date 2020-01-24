Бракованные БТР: Минобороны приостановило поставки
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"С целью недопущения поставки в ВС Украины некачественной продукции и до времени выяснения всех обстоятельств, Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.
24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах.
Сейчас члены рабочей группы совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов.
Оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины.
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