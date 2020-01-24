 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБракованные БТР: Минобороны приостановило поставки

Бракованные БТР: Минобороны приостановило поставки


фото: mil.gov.ua
В Министерстве обороны Украины при проверке корпусов бронетранспортеров БТР-4Е обнаружили дефекты

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"С целью недопущения поставки в ВС Украины некачественной продукции и до времени выяснения всех обстоятельств, Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах.

Сейчас члены рабочей группы совместно с представителями предприятий определяют обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов.

Оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры по привлечению их к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

24 января, 2020 пятница

больше новостей

24 января, 2020 пятница

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать