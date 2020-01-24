Бойцы ООС провели под Мариуполем учения со стрельбами с зенитного оружия

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Неподалеку Мариуполя воины-зенитчики отработали стрельбы из зенитной установки ЗУ-23-2 по наземным целям", - говорится в сообщении.

Ведению стрельбы предшествовал многокилометровый марш, а также занятие огневых позиций и их инженерное обустройство.

Уже на месте командиры расчетов активно начали управление работой номеров расчета во время занятия огневой позиции, стрельбы и ее корректировки по наземным целям.

"Наиболее напряженными элементами тренировок является поиск и обнаружение цели, а также предоставление команды на открытие огня. Кроме того, часто приходится отрабатывать новые, нестандартные вводные", - рассказал военнослужащий Александр.

По словам командира подразделения, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.