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Espreso.tvОбществоБойцы ООС провели под Мариуполем учения со стрельбами с зенитного оружия

Бойцы ООС провели под Мариуполем учения со стрельбами с зенитного оружия


фото: mil.gov.ua
Военнослужащие, участвующие в операции Объединенных сил, продолжают выполнять планы по боевой подготовке и повышать навыки владения штатным вооружением

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Неподалеку Мариуполя воины-зенитчики отработали стрельбы из зенитной установки ЗУ-23-2 по наземным целям", - говорится в сообщении.

Ведению стрельбы предшествовал многокилометровый марш, а также занятие огневых позиций и их инженерное обустройство.

Уже на месте командиры расчетов активно начали управление работой номеров расчета во время занятия огневой позиции, стрельбы и ее корректировки по наземным целям.

"Наиболее напряженными элементами тренировок является поиск и обнаружение цели, а также предоставление команды на открытие огня. Кроме того, часто приходится отрабатывать новые, нестандартные вводные", - рассказал военнослужащий Александр.

По словам командира подразделения, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.

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