Бойцы ООС провели под Мариуполем учения со стрельбами с зенитного оружия
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
"Неподалеку Мариуполя воины-зенитчики отработали стрельбы из зенитной установки ЗУ-23-2 по наземным целям", - говорится в сообщении.
Ведению стрельбы предшествовал многокилометровый марш, а также занятие огневых позиций и их инженерное обустройство.
Уже на месте командиры расчетов активно начали управление работой номеров расчета во время занятия огневой позиции, стрельбы и ее корректировки по наземным целям.
"Наиболее напряженными элементами тренировок является поиск и обнаружение цели, а также предоставление команды на открытие огня. Кроме того, часто приходится отрабатывать новые, нестандартные вводные", - рассказал военнослужащий Александр.
По словам командира подразделения, все боевые расчеты продемонстрировали профессионализм, надлежащий уровень практических навыков во владении штатным вооружением и военной техникой.
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