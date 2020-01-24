Australian Open: Ястремская и Бондаренко проиграли матчи парного разряда
24 января, 2020, 13:43
В 1/32 финала Australian Open в парных соревнованиях уступили украинки Екатерина Бондаренко и Даяна Ястремская
Бондаренко в паре с сербской теннисисткой Александрой Крунич в двух сетах уступили хорватско-сербской паре Дарья Юрак / Нина Стоянович.
Ястремская в паре с венгерской теннисисткой Фанни Штоллар также потерпели поражение, они оказались слабее восьмого сеяного тандема Квита Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды).
Australian Open. Парный разряд. 1/32 финала
Екатерина Бондаренко (Украина) и Александра Крунич (Сербия) - Дарья Юрак (Хорватия) и Нина Стоянович (Сербия) - 1: 6, 4: 6
Даяна Ястремская (Украина) и Фанни Штоллар (Венгрия) - Квита Пешке (Чехия) и Деми Схюрс (Нидерланды) - 4: 6, 2: 6
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