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Espreso.tvОбществоАдвокат Новиков: Сегодняшний "допрос" в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру

Адвокат Новиков: Сегодняшний "допрос" в ГБР был одним из самых абсурдных за всю мою карьеру


фото: focus.ua
Допрос следователями Государственного бюро расследований пятого Президента Украины Петра Порошенко был абсурдным, так как следователи явно демонстрировали свою незаинтересованность в его показаниях. Об этом заявил адвокат пятого Президента Украины, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко Илья Новиков

Об этом пишет пресс-служба партии "ЕС".

"Я не могу пожаловаться, что в моей карьере было мало абсурдных допросов, но этот был один из самых абсурдных", - сказал адвокат.

"За сегодняшние 4 часа я несколько сотен раз услышал от следователя Корецкого фразу: "Это ваша точка зрения". На любое возражение со стороны адвокатов, на любое замечание, что нарушаются законы и происходит что-то непредвиденное кодексом, мы слышали только одно : "это ваша точка зрения", мы следователи - нам виднее ", - добавил он.

Илья Новиков подчеркнул, что допросы нужны Государственному бюро расследований для создания эффекта шоу, а не проведения следственных действий.

"Я удивлен, что нет никакой заинтересованности у ГБР в получении именно показаний, то есть позиции и свидетельств Петра Порошенко. Эти вызовы на допросы вообще не об этом. Мы неоднократно предлагали в любую дату организовать полноценную беседу, чтобы мы не прерывались на произвольные сроки . Чтобы нам в конце одного допроса не вручали повестки на следующий допрос с произвольной датой. Но это их не устраивает.

Им нужно, чтобы раз в несколько дней происходило то, что происходит сейчас: чтобы была толпа перед входом, чтобы были крики, чтобы потом мы проходили в здание ГБР и в течение нескольких часов отвечали на абсурдные вопросы ", - отметил адвокат.

Он констатировал, что смена руководителя Государственного бюро расследований не повлияла на установление принципа верховенства права и законности в этом правоохранительном органе.

"Хочу отметить, что с увольнением Трубы линия поведения ГБР не изменилась. Те 16 производств, которые существуют и были заведены по заявлениям Портнова, и которые, как мы сейчас достоверно знаем, согласовывались Трубой с Офисом президента. После увольнения Трубы отношение к ним и способ действия не изменился. Все в силе, те установки, которые были озвучены на пленках летом, сейчас - в январе 2020 - остаются неизменными. С приходом Ирины Венедиктовой в руководство ГБР ничего не изменило в этом вопросе. И те, кто считают, что новое руководство что-то поменяло в этом вопросе, ошибаются. Это не так ", - подчеркнул Новиков.

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