АЦ- 12 на базе КрАЗ-6511Н2 - для сельскохозяйственной компании

24 января, 2020, 17:41

Выполняя заказ аграрной фирмы, специалисты ООО "Завод Кобзаренка" осуществили установку автоцистерны, которая предназначена для перевозки воды и технических жидкостей, на автомобильное шасси КрАЗ-6511Н2

Цистерна объемом 12, 5 м3 диаметром 1700 мм изготовлена из нержавеющего металла толщиной 6 мм, цилиндрической формы с успокоителями воды внутри. Заборный кран (для закачивания и выкачивания) 3''. Освещение 12 (24) В.

Есть лестница с площадкой для обслуживания. Цистерна объемом 12,5 м3 комплектуется центробежным насосом (производительностью 600 л/мин., Ø3'') с мотопомпой, которая обеспечивает быструю заправку резервуара и опрыскивателей, подготовку рабочего раствора, агитацию и омывание. Функция самозаливки на центробежном насосе обеспечивает заправку из водоема из глубины 3 м. Фильтрация жидкости, которая закачивается, обеспечивается одним всасывающим фильтром Ø3".

База для автоцистерны - КрАЗ-6511Н2 колесной формула 6×2; кабина бескапотная, двухместная; двигатель Евро- 5, рядный, 6-цилиндровый, из турбонаддувом, мощностью 300 л.с.; КПП – девятиступенчатая, двухдиапазонная, тормозная система из АБС. От предшественников шасси КрАЗ-6511Н2 отличает наличие задней третьей подъемной оси, что позволяет уменьшить затрату топлива и износ резины, когда автомобиль не загружен. Среди преимуществ - увеличенная грузоподъемность в сравнении с колесной формулой 4×2, при уменьшении эксплуатационных расходов в сравнении с колесной формулой 6×4.

Автомобиль КрАЗ-6511Н2 грузоподъемностью 18 тонн предназначен для монтажа установок промышленного назначения и технологического оборудования, коммунальной спецтехники. Модельный ряд шасси КрАЗ, которые изготавливаются Кременчугским автозаводом, насчитывает больше десяти базовых двух-, трех- и четырехосных моделей грузоподъемностью до 30 тонн капотной и бескапотной компоновки.

