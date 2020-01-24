34 американских военных получили черепно-мозговые травмы после удара Ирана ракетами по базам
24 января, 2020, 21:35
Черепно-мозговые травмы получили 34 военнослужащих США в результате ракетного удара Ирана по иракской авиабазе
Об этом сообщил главный представитель Пентагона Джон Хоффман в комментарии AP News , информирует УП .
Половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям. Остальные 17 солдат находятся под контролем.
Президент Дональд Трамп сначала заявлял, что во время атаки 8 января на авиабазу с американцами никто не пострадал. В то же время, по словам военных, о симптомах сразу после удара никто не сообщал - о них стало известно через несколько дней.
После первых сообщений о ранении Трамп называл их "головной болью", отметив, что это не так серьезно, как травма, связанная с потерей конечностей.
- Напомним, в ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере 8 человек, в том числе командующий спецподразделения "Кудс", что относится к Корпусу стражей Исламской революции Ирана, генерал Касем Сулеймани.
- 5 января парламент Ирака поддержал резолюцию с требованием к местному правительству вывести американские войска с территории страны.
- Кроме этого, 5 января возглавляемая США международная коалиция приостановила военную операцию против "Исламского государства" на территории Ирака.
- Парламент Ирана принял законопроект, который определяет американскую армию и Пентагон как террористические организации.
- В ночь с 7-го на 8-е января Иран осуществил ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани ночью 8 декабря
- 8 января президент США Дональд Трамп обратился к нации и пообещал , что у Ирана во время его правление не будет ядерного оружия, а также анонсировал новые санкции против Ирана.
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