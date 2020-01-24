34 американских военных получили черепно-мозговые травмы после удара Ирана ракетами по базам

24 января, 2020, 21:35

Черепно-мозговые травмы получили 34 военнослужащих США в результате ракетного удара Ирана по иракской авиабазе

Об этом сообщил главный представитель Пентагона Джон Хоффман в комментарии AP News , информирует УП .

Половина травмированных военнослужащих вернулась к своим обязанностям. Остальные 17 солдат находятся под контролем.

Президент Дональд Трамп сначала заявлял, что во время атаки 8 января на авиабазу с американцами никто не пострадал. В то же время, по словам военных, о симптомах сразу после удара никто не сообщал - о них стало известно через несколько дней.

После первых сообщений о ранении Трамп называл их "головной болью", отметив, что это не так серьезно, как травма, связанная с потерей конечностей.