2-летний ребенок умер от гриппа в Днепре
"В прошлый вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка ни стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А ", - отметила Кузьменко.
По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.
Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего, по эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. человек. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.
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