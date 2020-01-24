2-летний ребенок умер от гриппа в Днепре

24 января, 2020, 17:46

В Днепре в больнице от пандемического гриппа умер ребенок возрастом 2,5 года

Об этом Укринформу сообщила заведующая отделом организации эпидемиологических исследований Государственное учреждение "Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Елена Кузьменко.

"В прошлый вторник от пандемического гриппа А (H1N1) умер мальчик двух с половиной лет. У него была тяжелая мгновенная форма болезни. Ребенка ни стало через несколько дней после начала заболевания. Сейчас областная вирусологическая лаборатория подтвердила, что причиной смерти ребенка стал именно штамм гриппа А ", - отметила Кузьменко.

По ее словам, это первый летальный случай от гриппа в нынешнем сезоне. В прошлом сезоне таких случаев в области не было.

Кузьменко также сообщила, что уровень заболеваемости в Днепропетровской области за последнюю неделю вырос на 55%. Всего, по эпидемический период (с начала октября) гриппом в области болело более 200 тыс. человек. Пик заболеваемости ожидается в середине февраля.