15 танков Т-72 направили в украинские войска после ремонта

24 января, 2020, 20:59

Сегодня, 24 января, первая партия в 2020 году с 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными ТТХ отправилась в войска

Об этом сообщает пресс-служба командования сил логистики ВСУ.

"Первая партия в 2020 году из 15 единиц отремонтированных танков Т-72 с улучшенными тактико-техническими характеристка отправилась в войска. Передачу техники организовал Объединенный центр обеспечения военно-техническим имуществом ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военную технику погрузили на универсальные платформы автоматизированным методом и установили на специальные шпоры, входящие в комплект поставки, для соблюдения надлежащих мер безопасности на железнодорожном транспорте при перевозке бронетехники.

"Башню и ствол танка также зафиксировали в неподвижном положении с целью предотвращения поворотов во время движения", - подчеркнули в командовании.