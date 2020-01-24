14 ножевых ранений: в Киеве обнаружили тело 27-летнего мужчины
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киеве.
"Тело 27-летнего киевлянина с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили возле одного из домов на бульваре Кольцова. По факту убийства полиция открыла уголовное производство и начала досудебное расследование", - говорится в сообщении.
24 января, около 21:00 в дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение от медиков о том, что на бульваре Кольцова человек получил ножевое ранение. По указанному адресу немедленно выехали следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, судебно-медицинский эксперт и представители других профильных служб.
"На месте происшествия правоохранители обнаружили мертвым 27-летнего киевлянина. По предварительным данным судмедэксперта, на теле потерпевшего обнаружено четырнадцать колото-резаных ран. Однако окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
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