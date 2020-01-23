Животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках, - Минкультуры
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Отныне животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках", - говорится в сообщении.
Предполагается, что ОО обязуются разместить животных в достойных условиях, соответствующих требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и предоставлять ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.
В меморандуме говорится о "совместных усилиях, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности, о необходимости защиты животных от жестокого обращения, их защите и создании надлежащих условий содержания".
Документ определяет сотрудничество в вопросе передачи животных, находящихся на балансе Национального цирка в "Фельдман Эко-Парк".
"Наш интерес как Министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах, мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба", - отметила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.
В Минкультуры намерены до конца 2020 года запретить использование животных в цирках.
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