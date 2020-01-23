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Espreso.tvОбществоЖивотные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках, - Минкультуры

Животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках, - Минкультуры


фото: politeka
23 января 2020 г. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины подписало меморандум о сотрудничестве с ОО "Фельдман Эко-Парк"

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Отныне животные из государственных цирков смогут жить в эко-приютах и эко-парках", - говорится в сообщении.

Предполагается, что ОО обязуются разместить животных в достойных условиях, соответствующих требованиям каждого вида, ухаживать за этими животными и предоставлять ветеринарную помощь. Также организация будет вести реестр содержащихся животных и отчитываться об их состоянии.

В меморандуме говорится о "совместных усилиях, направленных на гуманизацию в Украине развлекательной деятельности, о необходимости защиты животных от жестокого обращения, их защите и создании надлежащих условий содержания".

Документ определяет сотрудничество в вопросе передачи животных, находящихся на балансе Национального цирка в "Фельдман Эко-Парк".

"Наш интерес как Министерства не просто прекратить использовать животных в развлекательных программах, мы думаем и о том, что будет потом с этими животными. Нас интересует их судьба", - отметила заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

В Минкультуры намерены до конца 2020 года запретить использование животных в цирках.

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