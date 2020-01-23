Женщин на 3,62 млн больше, чем мужчин: в правительстве рассказали, как распределено население по возрасту, полу и по регионам
Данные результатов оценки численности наличного населения Украины, обнародованные министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом во время пресс-конференции.
Согласно результатам исследования в Украине 20 млн 900 тыс. женщин и 17 млн 280 тыс. мужчин.
По данным переписи, детей до 14 лет в Украине 5,756 миллиона, людей в возрасте от 15 до 24 лет -3,584 млн , от 25 до 54 лет - 16,458 млн, от 55 до 64 лет - 5,243 млн, от 65 лет и старше - 6,248 млн.
В столице Украины Киеве живет 3,7 млн человек, то есть 1/10 всего населения.
Винницкая - 1331,4 тыс. человек
Волынская - 903,6 тыс. человек
Днепропетровская - 3230,0 тыс. человек
Донецкая - 1981,2 тыс. человек
Житомирская - 1062,6 тыс. человек
Закарпатская - 924,7 тыс. человек
Запорожская - 1656,7 тыс. человек
Ивано-Франковская - 1125,7 тыс. человек
Киевская - 2286,4 тыс. человек
Кировоградская - 826,8 тыс. человек
Луганская - 1127,5 тыс. человек
Львовская - 2290,1 тыс. человек
Николаевская - 1053,2 тыс. человек
Одесская - 2347,9 тыс. человек
Полтавская - 1337,0 тыс. человек
Ривненская - 943,6 тыс. человек
Сумская - 932,5 тыс. человек
Тернопольская - 763,6 тыс. человек
Харьковская - 2795,0 тыс. человек
Херсонская - 913,7 тыс. человек
Хмельницкая - 1024,7 тыс. человек
Черкасская - 1088,1 тыс. человек
Черновицкая - 727,6 тыс. человек
Чернигвська - 912,6 тыс. человек
Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.
Читайте также
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-