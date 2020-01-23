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Espreso.tvОбществоЖенщин на 3,62 млн больше, чем мужчин: в правительстве рассказали, как распределено население по возрасту, полу и по регионам

Женщин на 3,62 млн больше, чем мужчин: в правительстве рассказали, как распределено население по возрасту, полу и по регионам


фото: cheatsheet
Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения

Данные результатов оценки численности наличного населения Украины, обнародованные министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом во время пресс-конференции.

Согласно результатам исследования в Украине 20 млн 900 тыс. женщин и 17 млн 280 тыс. мужчин.

По данным переписи, детей до 14 лет в Украине 5,756 миллиона, людей в возрасте от 15 до 24 лет -3,584 млн , от 25 до 54 лет - 16,458 млн, от 55 до 64 лет - 5,243 млн, от 65 лет и старше - 6,248 млн.

В столице Украины Киеве живет 3,7 млн человек, то есть 1/10 всего населения.

Винницкая - 1331,4 тыс. человек

Волынская - 903,6 тыс. человек

Днепропетровская - 3230,0 тыс. человек

Донецкая - 1981,2 тыс. человек

Житомирская - 1062,6 тыс. человек

Закарпатская - 924,7 тыс. человек

Запорожская - 1656,7 тыс. человек

Ивано-Франковская - 1125,7 тыс. человек

Киевская - 2286,4 тыс. человек

Кировоградская - 826,8 тыс. человек

Луганская - 1127,5 тыс. человек

Львовская - 2290,1 тыс. человек

Николаевская - 1053,2 тыс. человек

Одесская - 2347,9 тыс. человек

Полтавская - 1337,0 тыс. человек

Ривненская - 943,6 тыс. человек

Сумская - 932,5 тыс. человек

Тернопольская - 763,6 тыс. человек

Харьковская - 2795,0 тыс. человек

Херсонская - 913,7 тыс. человек

Хмельницкая - 1024,7 тыс. человек

Черкасская - 1088,1 тыс. человек

Черновицкая - 727,6 тыс. человек

Чернигвська - 912,6 тыс. человек

Отклонение выявленных результатов не превышает 2,86%.

 

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