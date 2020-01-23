Женщин на 3,62 млн больше, чем мужчин: в правительстве рассказали, как распределено население по возрасту, полу и по регионам

23 января, 2020, 14:50

Накануне правительство опубликовало данные электронной переписи населения

Данные результатов оценки численности наличного населения Украины, обнародованные министром Кабинета министров Украины Дмитрием Дубилетом во время пресс-конференции.

Согласно результатам исследования в Украине 20 млн 900 тыс. женщин и 17 млн 280 тыс. мужчин.

По данным переписи, детей до 14 лет в Украине 5,756 миллиона, людей в возрасте от 15 до 24 лет -3,584 млн , от 25 до 54 лет - 16,458 млн, от 55 до 64 лет - 5,243 млн, от 65 лет и старше - 6,248 млн.

В столице Украины Киеве живет 3,7 млн человек, то есть 1/10 всего населения.