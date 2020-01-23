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Espreso.tvОбществоЗеленский и Путин даже не поздоровались на форуме в Израиле, - Песков

Зеленский и Путин даже не поздоровались на форуме в Израиле, - Песков

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не провели встречу на форуме в Израиле

Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Встречи Путина и Зеленского в Израиле не было, потому что президент Украины отменил визит на форум памяти жертв Холокоста и лидеры даже не поздоровались друг с другом", - сказал Песков.

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