Зеленский и Путин даже не поздоровались на форуме в Израиле, - Песков
23 января, 2020, 19:15
Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин не провели встречу на форуме в Израиле
Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Встречи Путина и Зеленского в Израиле не было, потому что президент Украины отменил визит на форум памяти жертв Холокоста и лидеры даже не поздоровались друг с другом", - сказал Песков.
- Украина ведет переговоры по освобождению удерживаемых граждан, находящихся на временно оккупированных территориях и в России.
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