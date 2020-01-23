Заявление Арахамии подрывает доверие к нынешней власти по поводу реализации курса на евроинтеграцию, - "Народный фронт"

23 января, 2020, 13:30

Заявление Давида Арахамии в Давосе подрывает доверие к нынешней власти по поводу реализации курса на европейскую интеграцию и является тревожным знаком для общества

Об этом пишет пресс-служба партии "Народный фронт".

Назначенный руководитель и представитель парламентской фракции «слуги народа» озвучил идеи, которые были визитной карточкой режима Виктора Януковича.

Мысли о том, что не надо проводить евроинтеграционные изменения, как и недавние заявления чиновников из команды «Слуги Народа» о том, что не надо «стучать» в двери НАТО, - это симптомы ревизии нашего курса в Объединенную Европу.

Попытки Януковича остановить этот курс и мантра Азарова «Украину никто в ЕС не зовет» закончились восстанием людей.

План Арахамии поставить на паузу приведение законодательства Украины в соответствие с законами ЕС свидетельствует об элементарном непонимании целей и природы европейской интеграции.

На нашем пути в ЕС не может быть пауз. «Остановка» означает не только возврат в прошлое, но и провал всех прогрессивных преобразований и реванш Москвы.

Парламентский лидер "Слуги народа", к сожалению, выбрал возможность выступления в Давосе, которую политики используют с максимальной пользой для интересов своих стран, для распространения очередных скандалов и сомнений в действиях Украины.

Призываем руководство государства и правительства публично отмежеваться от озвученных идей ревизии европейской интеграции и навести порядок во внешней коммуникации должностных лиц, чья позиция может нанести ущерб нашим национальным интересам.