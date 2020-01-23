Заместитель руководителя ОП Смирнов должен быть отстранен от должности в случае, если эксперты подтвердят идентичность его голоса на "пленках Трубы", - Сюмар

23 января, 2020, 13:34

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "пленках Трубы" должен быть отстранен от должности

Об этом на пресс-конференции о подтверждении идентичности голоса экс-директора ГБР Романа Трубы канадскими экспертами FORENSIC SCIENCE SERVICES, INC сообщила народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, пишет пресс служба партии "ЕС".

По ее убеждению, должно быть проведено расследование по поводу вмешательства Офиса президента в работу ГБР, включая проведение совещаний в Офисе президента по организации правоохранительными органами политических преследований против Петра Порошенко.

"Насколько нам известно, эти совещания по политически мотивированным делам в Офисе президента происходят и сейчас", - отметила Сюмар.

"Вы помните, было довольно много скандалов, связанных с тем, какие указания давались, каким правоохранителям в отношении в том числе и Петра Порошенко, и других политиков, которые просто были избраны такими показательными делами для обустройства политического шоу", - напомнила Виктория Сюмар .

"Недавно состоялась подобная встреча", - добавила она.

Виктория Сюмар подчеркнула: "Очевидно, что если мы говорим о "пленках Трубы", которые являются таким крайне показательным кейсом, то там есть Труба который отчитывается и принимает заказы, но есть и те, кто ему эти заказы озвучивает".

"На пленках есть голос, который, я думаю, будет идентифицирован, который по крайней мере сейчас очень похож на голос заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова. Если он там есть, я думаю, что результаты экспертизы должны быть достаточно быстро по этому поводу. Если они подтвердят, что это его голос, мы убеждены, что он должен быть отстранен", - отметила депутат.

"И главное - должно быть проведено расследование по поводу вмешательства Офиса президента и должностных лиц Офиса президента в деятельность независимого правоохранительного органа - Государственного бюро расследований", - заявила представительница "Европейской Солидарности".

"Иначе - мы просто хороним идею независимого правосудия в Украине", - подчеркнула она.