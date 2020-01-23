Законопроект о СМИ будет доработан с учетом мнения медиасообщества, - Разумков
23 января, 2020, 15:56
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет доработан
Как передает УНИАН, об этом Разумков сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования за законопроект о СМИ.
"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.
- Народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали альтернативный законопроект о СМИ.
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