Законопроект о СМИ будет доработан с учетом мнения медиасообщества, - Разумков

23 января, 2020, 15:56

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет доработан

Как передает УНИАН, об этом Разумков сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования за законопроект о СМИ.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.