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Espreso.tvОбществоЗаконопроект о СМИ будет доработан с учетом мнения медиасообщества, - Разумков

Законопроект о СМИ будет доработан с учетом мнения медиасообщества, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что законопроект о медиа будет доработан

Как передает УНИАН, об этом Разумков сказал сегодня на брифинге в Одессе, отвечая на вопрос журналистов о том, когда он ожидает голосования за законопроект о СМИ.

"По состоянию на сегодня действительно много жарких дискуссий. Я думаю, что этот законопроект будет дорабатываться, в том числе с учетом мнения журналистского сообщества. Там есть и правильные вещи, и вещи, которые требуют дополнительных консультаций", - сказал Разумков.

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