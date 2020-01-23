За последнее десятилетие из Украины выехали почти 4 миллиона жителей, - Дубилет

23 января, 2020, 15:32

Министр без портфеля Дмитрий Дубилет сообщил, что за последние 10 лет, опираясь на статистику, можно говорить о 3,8 млн граждан, покинувших страну

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на брифинге, передает "Украинская правда".

По словам Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн работников и не вернулись.

"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехали и не вернулись.

Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет", - рассказал министр.

Он добавил, что взял эти данные из открытой статистики, и не знает конкретных причин эмиграции населения.

"Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос", - сообщил Дубилет.