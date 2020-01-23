За последнее десятилетие из Украины выехали почти 4 миллиона жителей, - Дубилет
Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил на брифинге, передает "Украинская правда".
По словам Дмитрия Дубилета, за последние 10 лет из Украины уехали почти 4 млн работников и не вернулись.
"Единственное что мы можем сделать - это понять, какое количество людей за последние 10 лет уехали и не вернулись.
Если я не ошибаюсь, то за последние 10 лет у нас получилось минус 4 млн человек, но видимо этого цитировать не нужно, потому что это не точно. Где-то 3,8 млн человек за последние 10 лет", - рассказал министр.
Он добавил, что взял эти данные из открытой статистики, и не знает конкретных причин эмиграции населения.
"Это те люди, которые не вернулись, потому что они остались работниками или по другой причине - это открытый вопрос", - сообщил Дубилет.
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