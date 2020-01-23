Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины
23 января, 2020, 09:58
Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины в 2020 году - с 3% до 3,7%
Об этом сообщила пресс служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook .
По его словам, прогнозы для большинства стран не изменились или были пересмотрены в сторону уменьшения.
"Мировой банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - отметил Гончарук.
При этом он добавил, что инфляция в Украине быстро замедляется.
"Инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018 г. и 13.7% - в 2017-м)", - добавил премьер.
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