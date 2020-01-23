Всемирный банк улучшил прогноз по экономическому росту Украины

23 января, 2020, 09:58

Всемирный банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины в 2020 году - с 3% до 3,7%

Об этом сообщила пресс служба премьер-министра Украины Алексея Гончарука в Facebook .

По его словам, прогнозы для большинства стран не изменились или были пересмотрены в сторону уменьшения.

"Мировой банк существенно улучшил свой прогноз по экономическому росту Украины - с 3% до 3,7% в 2020 году (при этом, прогнозы для большинства стран не изменились или пересмотрены в сторону уменьшения)", - отметил Гончарук.

При этом он добавил, что инфляция в Украине быстро замедляется.

"Инфляция быстро замедляется - 4,1% в 2019 году (для сравнения, 9.8% - в 2018 г. и 13.7% - в 2017-м)", - добавил премьер.