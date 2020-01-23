Во Львове инициировали выделение материальной помощи семьям героев, погибших в АТО и ООС

23 января, 2020, 13:36

Депутаты от фракции БПП во Львовском горсовете инициировали выделение ежемесячного пособия из городского бюджета семьям героев, погибших во время проведения АТО и ООС

Об этом объявила депутат ЛГС Ульяна Пак на сессии горсовета в четверг, 23 января, сообщает Еспресо.TV.

"Просим предусмотреть ежемесячную муниципальную социальную выплату членам семей погибших участников боевых действий в размере 2 прожиточных минимумов", - обратилась к депутатам Львовского горсовета Ульяна Пак.

Ежемесячное пособие будет составлять около 4 тысяч гривень в месяц. По словам депутата Львовского горсовета, сегодня во Львове есть 96 семей героев, погибших в боевых действиях на Востоке, и их поддержка является обязанностью общества. Подобные программы уже работают в Одессе, Харькове, Кривом Роге, Киеве, Днепре и других городах, поэтому принятие такого решения во Львове уже перезрело и крайне необходимо.

"На государственном уровне, при министерстве ветеранов, создана рабочая группа, которая должна повысить государственные пенсии семьям погибших, но результата пока нет. Поэтому считаю, что на данном этапе город имеет приобщиться финансово, чтобы поддержать семьи героев. Для города это небольшие средства, а для семей наших защитников ощутимая помощь ", - отмечает Ульяна Пак.

По словам Ульяны Пак, в ближайшем будущем депутаты Львовского горсовета создадут рабочую группу, чтобы внести соответствующие изменения в городскую комплексную программу поддержки участников АТО и ООС.