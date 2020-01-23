В Испании бушует шторм "Глория" - уже 10 погибших, 4 пропали без вести
Еще четверо пропали без вести, сообщает El Pais.
Последний смертельный случай произошел в среду вечером в Паламос (Жирона), где 69-летний мужчина погиб на местной пристани, когда проверял собственную лодку. Его накрыло волной и смыло в море, при падении мужчина сильно ударился головой.
Еще одной жертвой стал бездомный, который умер ранее от переохлаждения.
Ранее сообщалось о пяти погибших.
Спасатели также продолжают поиски четырех пропавших без вести: моряка, которого смыло в море в Паламос, молодого человека, пропавшего на Майорке, и двух мужчин на Ибице, один из которых гражданин Великобритании.
Imatge de la C-35 tallada entre Hostalric i Fogars de la Selva- Trànsit (@transit) 22 января 2020 г.
El temporal #Gloria ha deixat molt malmesa la xarxa viària. Molta prudència i cap temeritat! pic.twitter.com/gaLx3RrqV7
Кроме того, десятки человек получили ранения в результате непогоды.
На севере Испании власти эвакуировали десятки домов, более 100 тысяч домов лишены электроснабжения.
Также отмечается, что в связи со штормом "Глория" в аэропорту Аликанте отменили сотни рейсов.
У побережья Валенсии были зафиксированы рекордно высокие волны (8,44 метра).
Кроме того, в городе Малгат, вблизи Барселоны, при высоком уровне воды разрушены два моста.
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