В Испании бушует шторм "Глория" - уже 10 погибших, 4 пропали без вести

23 января, 2020, 12:55

Количество погибших в результате сильного шторма в Испании возросло до десяти человек

Еще четверо пропали без вести, сообщает El Pais.

Последний смертельный случай произошел в среду вечером в Паламос (Жирона), где 69-летний мужчина погиб на местной пристани, когда проверял собственную лодку. Его накрыло волной и смыло в море, при падении мужчина сильно ударился головой.

Еще одной жертвой стал бездомный, который умер ранее от переохлаждения.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Спасатели также продолжают поиски четырех пропавших без вести: моряка, которого смыло в море в Паламос, молодого человека, пропавшего на Майорке, и двух мужчин на Ибице, один из которых гражданин Великобритании.

Imatge de la C-35 tallada entre Hostalric i Fogars de la Selva



El temporal #Gloria ha deixat molt malmesa la xarxa viària. Molta prudència i cap temeritat! pic.twitter.com/gaLx3RrqV7 - Trànsit (@transit) 22 января 2020 г.

Кроме того, десятки человек получили ранения в результате непогоды.

На севере Испании власти эвакуировали десятки домов, более 100 тысяч домов лишены электроснабжения.

Также отмечается, что в связи со штормом "Глория" в аэропорту Аликанте отменили сотни рейсов.

У побережья Валенсии были зафиксированы рекордно высокие волны (8,44 метра).

Кроме того, в городе Малгат, вблизи Барселоны, при высоком уровне воды разрушены два моста.