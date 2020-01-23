 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Испании бушует шторм "Глория" - уже 10 погибших, 4 пропали без вести

В Испании бушует шторм "Глория" - уже 10 погибших, 4 пропали без вести

Количество погибших в результате сильного шторма в Испании возросло до десяти человек

Еще четверо пропали без вести, сообщает El Pais.

Последний смертельный случай произошел в среду вечером в Паламос (Жирона), где 69-летний мужчина погиб на местной пристани, когда проверял собственную лодку. Его накрыло волной и смыло в море, при падении мужчина сильно ударился головой.

Еще одной жертвой стал бездомный, который умер ранее от переохлаждения.

Ранее сообщалось о пяти погибших.

Спасатели также продолжают поиски четырех пропавших без вести: моряка, которого смыло в море в Паламос, молодого человека, пропавшего на Майорке, и двух мужчин на Ибице, один из которых гражданин Великобритании.

Кроме того, десятки человек получили ранения в результате непогоды.

На севере Испании власти эвакуировали десятки домов, более 100 тысяч домов лишены электроснабжения.

Также отмечается, что в связи со штормом "Глория" в аэропорту Аликанте отменили сотни рейсов.

У побережья Валенсии были зафиксированы рекордно высокие волны (8,44 метра).

Кроме того, в городе Малгат, вблизи Барселоны, при высоком уровне воды разрушены два моста.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать