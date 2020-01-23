В США обещают не выдавать визы "родильным туристкам"
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, информирует РБК-Украина.
По ее словам, с завтрашнего дня Госдепартамент не будет выдавать временные визы для иностранцев, приезжающих с целью "родильного туризма".
"С 24 января 2020 года Государственный департамент больше не будет выдавать временные визы для иностранцев, которые стремятся въехать на территорию Соединенных Штатов с целью "родильного туризма". Это изменение правил необходимо для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, национальную безопасность и неприкосновенность нашей иммиграционной системы", - говорится в заявлении.
По словам Гришэм, индустрия родильного туризма наносит вред системе здравоохранения Соединенных Штатов и способствует криминальной деятельности.
"Нужно защитить неприкосновенность американского гражданства", - добавила она.
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