В Prozorro предостерегли от фейка о 5% комиссии на все закупки

23 января, 2020, 14:04

Информация о введении комиссии в 5% за участие в публичных закупках не соответствует действительности и вводит участников рынка в заблуждение

Об этом сообщила команда Prozorro.Продажи.

"Впервые этот фейк был опубликован в анонимном телеграмм-канале. Автор демонстрирует в тексте полную некомпетентность в сфере публичных закупок, незнание разницы между системой Prozorro, инструментом допороговых закупок Prozorro.Market и системой Prozorro.Продажи, которая вообще не касается закупок", - говорится в сообщении.

Для развенчания мифа в госпредприятии объяснили, как происходит участие в публичных закупках:

1). Плата за участие в публичных закупках определяется постановлением Кабинета Министров Украины. Максимальный размер платы сейчас составляет 3400 грн. Именно столько нужно заплатить за участие в тендере с ожидаемой стоимостью от 4 миллионов гривень. В целом, размер тарифов в системе Prozorro составляет до 0,1% от ожидаемой стоимости закупки, а не 5%.

2). 5% комиссии от сделки - это тариф, от 15 января действует в пилотном проекте допороговых закупок Prozorro Market. И эта плата снимается с участника исключительно в случае подписанного договора.

3). Что такое Prozorro Market? Это новый инструмент для закупок товаров широкого потребления на небольшие суммы (до 200 тыс. грн). Инструмент не является обязательным для использования заказчиками. Prozorro Market был запущен в апреле 2019 года, и с тех пор государственные органы заказали в нем товаров на сумму 10 млн грн. За аналогичный период в системе Prozorro было проведено закупок на 350 млрд гривен.

4). По принципу работы Prozorro Market является обычным интернет-магазином для бюджетных учреждений: заказчик выбирает товар, кладет его в корзину, подписывает договор - и товар на руках. И любой маркетплейс взимает с бизнеса плату за размещение там товаров. Чтобы развивать интерфейс и клиентский сервис Prozorro Market, а также пополнять ассортимент товаров и квалифицировать каждого поставщика, Центральная закупочная организация и авторизованные площадки Prozorro требуют человеческих, временных и материальных ресурсов. Именно с этими затратами и связано введение тарифов. ЦЗО получает 3%, электронную площадку-провайдер услуги - 2%.

5). Сам размер тарифа будет пересмотрен после консультаций с рынком. С введением в действие новой редакции Закона 19 апреля 2020 размер тарифа в Prozorro Market будет уже регулироваться постановлением Кабинета Министров Украины.

6). Любая связь между публичными закупками и системой Prozorro.Продажи, которая занимается продажей государственного имущества, как и с продажей земли, вообще отсутствует. Закупки ≠ продажи. Это антонимы.