В правительстве назвали 20 госпредприятий, первых в очереди на приватизацию

23 января, 2020, 16:46

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации

Об этом министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов написал в Facebook.

"Украина запустила процесс приватизации госпредприятий. Уже в этом году в наш бюджет может поступить до 6 млрд грн от большой приватизации, которая будет проходить прозрачно и на рыночных условиях. Минэкономики провело ревизию госсектора и определило 20 первоочередных крупных и более полутысячи малых госпредприятий для приватизации", - написал Милованов.

Министр отметил, что Украина является макростабильной. Украина открывает рынки и упрощает регулирование.

"Самым эффективным способом борьбы с коррупцией является дерегулирование. Поэтому мы активно работаем над снижением рисков вмешательства государства в дела бизнеса через отмену ненужных порой советских норм в нормативных документах. Украина реформирует занятость населения. Минэкономики предлагает ввести трудовые договоры для установления эффективных отношений между работниками и работодателями. Поэтому Украина имеет все шансы для экономического прорыва!" - подчеркнул Милованов.