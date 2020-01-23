В Киеве правоохранители разоблачили нелегальную букмекерскую контору
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
"При процессуальном руководстве Киевской местной прокуратуры № 4 следователями СО Днепровского УП совместно с работниками УСР ГУ ЧП в г. Киеве прекращена деятельность лиц, организовавших сайт с "виртуальными" азартными играми. В ходе проведения досудебного расследования установлено, что группа лиц, с целью получения сверхприбылей, под видом выпуска и реализации лотерей "Фаворит спорт", и создания соответствующего сайта в сети интернет, фактически проводила незаконную букмекерскую деятельность, подпадающую под нормы Закона Украины "О запрете игрового бизнеса в Украине ", - говорится в сообщении.
Во время спецоперации были проведены санкционированные обыски в офисном помещении и по месту жительства фигурантов, в ходе которых изъяты черновые записи, компьютерная техника, а также платежные карточки, через которые осуществлялась легализация полученных средств.
В настоящее время приняты меры направленные на установление всех лиц, причастных к данному преступлению, а по результатам проведения соответствующих компьютерно-технических экспертиз будет решен вопрос о предъявлении подозрения по ст. 203-2 УК Украины.
Следственные действия продолжаются.
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