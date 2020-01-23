В InformNapalm рассказали о командире корабля, участвовавшего в аннексии Крыма

23 января, 2020, 08:22

22 января волонтеры сообщества InformNapalm установили данные командира БДК "Орск", принимавшего участие в аннексии Крыма, им оказался капитан второго ранга Андрей Скворцов

Информацию о Скворцове волонтеры InformNapalm обнародовали на своем сайте.

По словам инфоволонтеров сообщества, именно под командованием Скворцова большой десантный корабль "Орск" участвовал в аннексии Крыма.

"Важно отметить, что до сих пор этого российского офицера не было в списке ( 1, 2 ) военных должностных лиц командного состава Вооруженных Сил и представителей власти Российской Федерации, которым Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении. Поэтому обращаемся к госструктурам Украины и призываем их провести все надлежащие процессуальные действия", - заявили волонтеры.

"В ходе мониторинга открытых источников установлено, что в интервью в сентябре 2015 году на вопрос журналиста, как долго Сергей Скворцов командует кораблем "Орск", тот ответил, что два года. Итак, экипаж БДК "Орск"именно под его командованием принимал участие в спецоперации захвата Крыма. Также в интервью сказано, что Скворцов награжден медалью "За возвращение Крыма", - рассказали в InformNapalm.

Волонтеры отметили, что Скворцов закончил военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова и Высшие специальные офицерские классы ВМФ в г.. Санкт-Петербург. Служил на кораблях ЧФ РФ: "Очаков", "Керчь", "Саратов", "Орск". Воинское звание - капитан 2-го ранга.

Напомним, Международное волонтерское сообщество InformNapalm установило факт участия российского большого десантного корабля "Орск" в спецоперации по захвату Крыма