 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ InformNapalm рассказали о командире корабля, участвовавшего в аннексии Крыма

В InformNapalm рассказали о командире корабля, участвовавшего в аннексии Крыма


фото: InformNapalm
22 января волонтеры сообщества InformNapalm установили данные командира БДК "Орск", принимавшего участие в аннексии Крыма, им оказался капитан второго ранга Андрей Скворцов

Информацию о Скворцове волонтеры InformNapalm обнародовали на своем сайте.

По словам инфоволонтеров сообщества, именно под командованием Скворцова большой десантный корабль "Орск" участвовал в аннексии Крыма.

"Важно отметить, что до сих пор этого российского офицера не было в списке ( 1, 2 ) военных должностных лиц командного состава Вооруженных Сил и представителей власти Российской Федерации, которым Генеральной прокуратурой Украины сообщено о подозрении. Поэтому обращаемся к госструктурам Украины и призываем их провести все надлежащие процессуальные действия", - заявили волонтеры.

"В ходе мониторинга открытых источников установлено, что в интервью в сентябре 2015 году на вопрос журналиста, как долго Сергей Скворцов командует кораблем "Орск", тот ответил, что два года. Итак, экипаж БДК "Орск"именно под его командованием принимал участие в спецоперации захвата Крыма. Также в интервью сказано, что Скворцов награжден медалью "За возвращение Крыма", - рассказали в InformNapalm.

Волонтеры отметили, что Скворцов закончил военно-морское училище радиоэлектроники им. Попова и Высшие специальные офицерские классы ВМФ в г.. Санкт-Петербург. Служил на кораблях ЧФ РФ: "Очаков", "Керчь", "Саратов", "Орск". Воинское звание - капитан 2-го ранга.

Напомним, Международное волонтерское сообщество InformNapalm установило факт участия российского большого десантного корабля "Орск" в спецоперации по захвату Крыма

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

23 января, 2020 четверг

22 января, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать