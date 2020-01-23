В Днипре водитель "Мерседеса", избегая столкновения с трамваем наехал на пешеходов

23 января, 2020, 21:27

В Днипре водитель автомобиля Мерседес Sprinter 1973 года выехал на трамвайные пути и, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области.

В результате наезда пострадали 4 пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу.

Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП, в результате которого пострадали 4 пешехода, открыто уголовное производство. Водитель автомобиля Мерседес Sprinter задержан в порядке ст. 208 УПК.