В Днипре водитель "Мерседеса", избегая столкновения с трамваем наехал на пешеходов
23 января, 2020, 21:27
В Днипре водитель автомобиля Мерседес Sprinter 1973 года выехал на трамвайные пути и, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов
Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области.
В результате наезда пострадали 4 пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу.
Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП, в результате которого пострадали 4 пешехода, открыто уголовное производство. Водитель автомобиля Мерседес Sprinter задержан в порядке ст. 208 УПК.
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