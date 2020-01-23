 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Днипре водитель "Мерседеса", избегая столкновения с трамваем наехал на пешеходов

В Днипре водитель "Мерседеса", избегая столкновения с трамваем наехал на пешеходов

В Днипре водитель автомобиля Мерседес Sprinter 1973 года выехал на трамвайные пути и, пытаясь избежать столкновения с трамваем, наехал на пешеходов

Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Днепропетровской области.

В результате наезда пострадали 4 пешехода, среди которых 12-летний мальчик. Все четверо пострадавших были доставлены в больницу.

Водитель предварительно находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП, в результате которого пострадали 4 пешехода, открыто уголовное производство. Водитель автомобиля Мерседес Sprinter задержан в порядке ст. 208 УПК.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать