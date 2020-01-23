В аэропортах Киева не пропустили трех российских политиков, которые пытались пересечь границу
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Рейсом из Лондона в "Борисполь" прибыл гражданин России. Как выяснилось, он является представителем провластной политической партии своей страны - "Единая Россия", бывшим мэром одного из облцентров РФ. Подтвердить цель своего пребывания зарубежный политик не смог, поэтому на основании Закон Украины "О пограничном контроле" в нашу страну его не пропустили. Сегодня утром россиянин вылетел из "Борисполя" в Германию", - говорится в сообщении.
Еще двое российских политиков не смогли пройти пограничный контроль в пункте пропуска "Киев". Вчера вечером они прилетели рейсом из Минска.
"Один из визитеров, также представитель "Единой России", другой - коммунистической партии Российской Федерации. Оба сообщили, что якобы прибыли в Киев для участия в конференции. Сейчас они возвращены обратным рейсом", - рассказали в ГПСУ.
- Напомним, в воскресенье, 19 января 2020 года, сотрудники Государственной пограничной службы не пустили на территорию Украины российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко
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