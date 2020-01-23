Услуга по онлайн-оформлению пенсии появится в правительственном приложении "Действие"

23 января, 2020, 08:08

Возможность подать документы для назначения пенсии в онлайн-режиме появится в правительственном цифровом приложении по оказанию государственных услуг "Действие"

Об этом говорится на странице сервиса в Facebook.

"Услуга е-Пенсия появится в Действии в этом году и станет полностью автоматизированной и максимально удобной. В планах: 1) изменить положения Пенсионного фонда, содержащие требования по личному представлению информации, 2) сократить количество документов, чтобы будущие пенсионеры не тратили время на их поиски, сканирование или копирование 3) обеспечить взаимодействие госреестров, чтобы информация о трудовом стаже, инвалидность и другие важные данные подтягивались автоматически", - говорится в сообщении.

Чтобы оформить пенсию онлайн через приложение "Действие", нужно будет заявить онлайн-заявление, а после получения сообщения о назначении пенсии - забрать пенсионное удостоверение в сервисном центре.

"Сейчас работаем над тем, чтобы граждане не сканировали электронную заявку, а просто заполняли ее. Информация должна подтянуться из реестров", - отмечают разработчики.

По состоянию на 23 января оформить пенсию онлайн можно на портале Пенсионного фонда .