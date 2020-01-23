Украинский теннисист Стаховский отказался тренировать россиянина
Об этом сообщает sport.ua.
Стаховский заявил, что в 2016 году отказал родителям Медведева на предложение тренировать их сына.
"На челленджере в Сан-Реми, в 2016 году, ко мне подходили его родители и спрашивали, не хочу ли я его тренировать. Тогда он был в середине второй сотни. Я ответил, что еще не закончил играть и мне еще рано. Я сказал им, что теннис - это такая классная штука, что одна неделя может изменить все. Вам не нужно паниковать, а просто подождать. Через год он выиграл первый титул ATP в Сиднее. в теннисе все реально в очень короткий промежуток времени, но нужно быть к этому готовым ", - рассказал 34-летний украинец.
23-летний Даниил Медведев занимает четвертую позицию в рейтинге ATP, Сергей Стаховский 153-ю.
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