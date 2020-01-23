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Espreso.tvОбществоУкраинцам обещают электронные паспорта до конца февраля

Украинцам обещают электронные паспорта до конца февраля


фото: digital.report
Кабинет министров Украины обещает внедрение электронных паспортов до конца февраля

Информацию об этом разместили на странице правительственного онлайн-сервиса "Действие" в Facebook.

"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - уверяют авторы проекта.

В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".

В частности, цифровой документ можно будет использовать:

  • во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;

  • на почте;

  • во время медицинского обслуживания, банковских операций;

  • когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;

  • при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;

  • при входе в административные здания;

  • в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;

  • при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.

 

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