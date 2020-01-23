Украинцам обещают электронные паспорта до конца февраля

23 января, 2020, 11:33

Кабинет министров Украины обещает внедрение электронных паспортов до конца февраля

Информацию об этом разместили на странице правительственного онлайн-сервиса "Действие" в Facebook.

"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - уверяют авторы проекта.

В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".

В частности, цифровой документ можно будет использовать: