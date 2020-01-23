Украинцам обещают электронные паспорта до конца февраля
Информацию об этом разместили на странице правительственного онлайн-сервиса "Действие" в Facebook.
"ID-карту и заграничный биометрический паспорт станут цифровыми документами, которые будут всегда с тобой. Конечно, если ты не забудешь смартфон дома", - уверяют авторы проекта.
В правительстве предупреждают, что электронные паспорта не заменят обычные и не позволят использовать смартфон для путешествий за границу, однако в "большинстве бытовых ситуаций" о физическом паспорте можно будет "забыть".
В частности, цифровой документ можно будет использовать:
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во время поездок железнодорожным или воздушным транспортом в пределах страны;
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на почте;
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во время медицинского обслуживания, банковских операций;
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когда надо предъявить правоохранительным органам и полицейским документ, удостоверяющий личность;
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при получении административных, гостиничных, телекоммуникационных, библиотечных услуг;
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при входе в административные здания;
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в случае возврата уплаченной за товар денежной суммы;
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при приобретении алкогольных, слабоалкогольных напитков, столовых вин или табачных изделий.
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