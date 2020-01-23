Украина и Турция договорились о кооперации оборонной отрасли
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинской-турецкого стратегического партнерства.
В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 год, с целью налаживания эффективной кооперации предприятий оборонно-промышленной отрасли Украины и Турции.
Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, который закрепляет достигнутые договоренности.
Также, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством Государственного концерна "Укроборонпром".
Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. Турецкую сторону представлял вице-президент Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Сердар Демирель.
Читайте также
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
Читайте также
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут
-
19 января, 2020 Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности