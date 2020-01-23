Украина и Турция договорились о кооперации оборонной отрасли

23 января, 2020, 16:07

23 января, в Министерстве обороны состоялось заседание украинско-турецкой комиссии по вопросам оборонно-промышленного сотрудничества

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Основной целью заседания было согласование перспектив и дальнейших шагов по реализации совместных проектов в области вооружения и военной техники, в рамках развития украинской-турецкого стратегического партнерства.

В ходе встречи стороны определили приоритетные задачи на 2020 год, с целью налаживания эффективной кооперации предприятий оборонно-промышленной отрасли Украины и Турции.

Результатом заседания стало подписание Межправительственного протокола, который закрепляет достигнутые договоренности.

Также, в рамках визита турецкая делегация посетила Государственное предприятие ГККБ "Луч" и ГАХК "Артем", а также провела переговоры с руководством Государственного концерна "Укроборонпром".

Украинскую делегацию возглавил заместитель Министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко. Турецкую сторону представлял вице-президент Директората оборонной промышленности Турецкой Республики Сердар Демирель.