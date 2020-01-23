Украина разместила 10-летние евробонды на 1,25 млрд евро под менее 5%
Об этом сообщила пресс служба Министерства финансов Украины.
Отмечается, что на ценные бумаги будут начисляться проценты по ставке 4,375% годовых. Облигации номинированы в евро.
Расчеты по новому выпуску должны состояться 27 января 2020 г.
"Мы рады сообщить, что сегодня Украина провела прайсинг еврооблигаций, номинированных в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны - по ставке 4,375%. Собрав заявки от более 350 инвесторов со всего мира, мы поставили вторую точку на кривой доходности в евро", - заявила министр финансов Оксана Маркарова.
BNP Paribas, JP Morgan and Raiffeisen Bank International были привлечены как общие лид-менеджеры, так и совместные букраннеры транзакции.
Ожидается, что новому выпуску будут присвоены рейтинги "B" рейтинговым агентством Standard & Poor's и "B" рейтинговым агентством Fitch.
Как отметили в Офисе президента, на пике заявок спрос со стороны инвесторов превысил предложение почти в 7 раз. Это самая низкая процентная ставка на еврооблигации, что "является бесспорным результатом сложных структурных реформ".
- Напомним, вчера СМИ сообщали, что Украина начала размещение десятилетних облигаций: речь шла о минимум 1 млрд евро под 5%.
- В июне 2019 Украина разместила 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро под 6,75% годовых.
- На тот момент это был первый за последние 15 лет суверенный выпуск украинских еврооблигаций в евро. Спрос на него превысил предложение в 6 раз.
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