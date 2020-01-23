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Espreso.tvОбществоУкраина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников

Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников

Минские соглашения должны быть пересмотрены в части очередности контроля над границей и проведения выборов на Донбассе

Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников, сообщает НВ.

"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.

По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:

  1. Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
  2. Установление режима полной тишины;
  3. Вывод всех НВФ с территории Украины;
  4. Установление украинского контроля над восточной границей;
  5. Проведение выборов.

"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - подытожил представитель Украины в ТКГ.

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