Украина будет настаивать на пересмотре Минских соглашений, - Резников
Об этом заявил представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе в Минске Алексей Резников, сообщает НВ.
"Новая позиция Украины неизменна. Она была провозглашена во время нормандского саммита президентом Зеленским, <...> что как минимум в части [вопроса контроля над границей] Минские соглашения подлежат пересмотру", - заявил он.
По словам Резникова, выполнение пунктов Минских соглашений необходимо осуществить в следующем порядке:
- Разоружение незаконных вооруженных формирований на Донбассе;
- Установление режима полной тишины;
- Вывод всех НВФ с территории Украины;
- Установление украинского контроля над восточной границей;
- Проведение выборов.
"Невозможно провести выборы, если украинская граница с Россией не контролируется украинскими военными. Об этом свидетельствует международный опыт. <...> Украинская делегация будет настаивать, что как минимум в этой части Минские соглашения подпадают под пересмотр и обновление", - подытожил представитель Украины в ТКГ.
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