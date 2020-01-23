Уголовная ответственность за дезинформацию наступает после выводов ЕСПЧ и предполагает только общественно-полезные работы, - Бородянский

23 января, 2020, 22:47

Министр обещает, что законопроект о дезинформации не предусматривает заключения

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Бородянский добавил, что если есть 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы". Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - ред.). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - подытожил Бородянский.