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Espreso.tvОбществоУголовная ответственность за дезинформацию наступает после выводов ЕСПЧ и предполагает только общественно-полезные работы, - Бородянский

Уголовная ответственность за дезинформацию наступает после выводов ЕСПЧ и предполагает только общественно-полезные работы, - Бородянский

Министр обещает, что законопроект о дезинформации не предусматривает заключения

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"Что касается уголовной ответственности за дезинформацию. Она наступает после трех доказанных судом фактов распространения дезинформации, то есть уполномоченный обращается к распространителю: "Это дезинформация". Тот отвечает: "Я не согласен". После этого уполномоченный идет в суд и начинается процесс", - сказал он.

Бородянский добавил, что если есть 3 таких случая в течение года, наступает уголовная ответственность.

"Она не предусматривает заключения, а только общественно-полезные работы". Для того, чтобы суд вынес такой приговор, он обязан обратиться и получить заключение ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека, - ред.). Мы предусмотрели меры предосторожности, чтобы добросовестного человека нельзя было посадить. Нет заключения - нет приговора", - подытожил Бородянский.

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