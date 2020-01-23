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Espreso.tvОбществоУбийство Шеремета: на суде над Кузьменко будут свидетельствовать ее мать и знакомый

Убийство Шеремета: на суде над Кузьменко будут свидетельствовать ее мать и знакомый

На следующем заседании суда, 3 февраля, об изменении меры пресечения подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врачу Юлии Кузьменко будут свидетельствовать ее мать и знакомый

Об этом заявил адвокат Кузьменко Владислав Добош, передает УНИАН.

"Свидетели, которых вызвали в суд на 3 февраля, - это мать Кузьменко Ирина Калинкина, чтобы подтвердить алиби подозреваемой, а также ее знакомый Владимир Ульянов", - говорится в сообщении.

По словам адвоката, это тот человек, запись прослушанного разговора с которым обнародовали полицейские, а именно эпизод, в котором, по версии следствия, речь идет об обстреле Киева из систем реактивного залпового огня.

Добош добавил, что этот свидетель - Ульянов - должен убедить суд, что ни о каких угрозах или намерении применить оружие во время его разговора с Кузьменко речь не шла, и они говорили о том, что столица Украины плохо подготовлена к защите на случай войны.

  • Изменение меры пресечения Кузьменко перенесли на 3 февраля.
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