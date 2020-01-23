Мы имеем очередные консультации, - Омелян о переговорах Укрзализныци и Deutschе Bahn
Свою позицию он высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.
"Те силы, которые заинтересованы в сохранении коррупционных потоков, побороли Гончарука и он был вынужден пойти на более мягкий вариант, пригласить немецких специалистов", - сказал Омелян.
Он отметил, что Германия и Deutsche Bahn не хотят брать на себя ответственность за Укрзализныцю и поэтому это чисто консультативные услуги.
"Правительство может, действительно, имеет неформальные контакты с ними. Неофициально, возможно договорились о передаче немцам, но де-юре это невозможно. Это 100% стратегическая компания Украины, запрещенная к отчуждению или продаже. Если договоренности будут достигнуты, то полгода немцы будут изучать ситуацию, еще полгода готовить рекомендации, пройдет год, пока появится стратегический план", - добавил экс-министр.
Он считает, что в этом году коррупционные потоки будут сохранены и компания превратится в металлолом.
"Де-юре мы имеем очередные консультации", - подытожил Омелян.
- Немецкий перевозчик Deutsche Bahn сообщил, что будет консультировать "Укрзализныцю", а не управлять ею.
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