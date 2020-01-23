23 января, 2020, 18:03

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал переговоры Укрзализныци и Deutschе Bahn

Свою позицию он высказал в программе "Комментарий с Анжеликой Сазоненко" на Еспресо.TV.

"Те силы, которые заинтересованы в сохранении коррупционных потоков, побороли Гончарука и он был вынужден пойти на более мягкий вариант, пригласить немецких специалистов", - сказал Омелян.

Он отметил, что Германия и Deutsche Bahn не хотят брать на себя ответственность за Укрзализныцю и поэтому это чисто консультативные услуги.

"Правительство может, действительно, имеет неформальные контакты с ними. Неофициально, возможно договорились о передаче немцам, но де-юре это невозможно. Это 100% стратегическая компания Украины, запрещенная к отчуждению или продаже. Если договоренности будут достигнуты, то полгода немцы будут изучать ситуацию, еще полгода готовить рекомендации, пройдет год, пока появится стратегический план", - добавил экс-министр.

Он считает, что в этом году коррупционные потоки будут сохранены и компания превратится в металлолом.

"Де-юре мы имеем очередные консультации", - подытожил Омелян.