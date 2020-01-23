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Espreso.tvСпортСвитолина сделала подарок японке, которая пришла на матч с флагом Украины

Свитолина сделала подарок японке, которая пришла на матч с флагом Украины


фото: twitter
Элина Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом

Об этом Свитолина написала в twitter.

Украинка сделала подарок болельщице из Японии, с которой сделала селфи после первого матча на Открытом чемпионате Австралии против британки Кэти Балтер.

"Назовите мне имя, и я запишу билеты для вас", - написала Свитолина.

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