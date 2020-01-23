Свитолина сделала подарок японке, которая пришла на матч с флагом Украины
23 января, 2020, 13:48
Элина Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом
Об этом Свитолина написала в twitter.
Украинка сделала подарок болельщице из Японии, с которой сделала селфи после первого матча на Открытом чемпионате Австралии против британки Кэти Балтер.
"Назовите мне имя, и я запишу билеты для вас", - написала Свитолина.
DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli https://t.co/xGLmwPDera- Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 22, 2020
- Напомним, 21 января Элина Свитолина победила Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
- Свитолина, после победного поединка в Мельбурне, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом.
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