Свитолина сделала подарок японке, которая пришла на матч с флагом Украины

23 января, 2020, 13:48

Элина Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом

Об этом Свитолина написала в twitter.

Украинка сделала подарок болельщице из Японии, с которой сделала селфи после первого матча на Открытом чемпионате Австралии против британки Кэти Балтер.

"Назовите мне имя, и я запишу билеты для вас", - написала Свитолина.

DM me your name and I will leave tickets for you at WillCall! #IWannaHearYourSupport #AusOpen #FamEli https://t.co/xGLmwPDera - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) January 22, 2020