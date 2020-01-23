Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, украинка близка к рекорду
23 января, 2020, 19:11
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, до рекорда Андрея Медведева осталось 3 выигрыше
Об этом сообщает "Трибуна".
В матче 2-го круга Australian Open Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из Канады, это 60-я победа украинской теннисистки на турнирах Большого Шлема.
Для национального рекорда по победам на турнирах БШ 25-летней теннисистке необходимо выиграть еще в четырех матчах:
1. Андрей Медведев - 63
2. Элина Свитолина - 60
3. Александр Долгополов - 33
- 23 января Элина Свитолина победила американку Лорен Дэвис во втором раунде Открытого чемпионата Австралии.
- Напомним, 21 января Элина Свитолина победила Кэти Балтер и вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
- Свитолина, после победного поединка в Мельбурне, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом.
- 23 января Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом.
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