Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, украинка близка к рекорду

23 января, 2020, 19:11

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, до рекорда Андрея Медведева осталось 3 выигрыше

Об этом сообщает "Трибуна".

В матче 2-го круга Australian Open Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из Канады, это 60-я победа украинской теннисистки на турнирах Большого Шлема.

Для национального рекорда по победам на турнирах БШ 25-летней теннисистке необходимо выиграть еще в четырех матчах:

1. Андрей Медведев - 63

2. Элина Свитолина - 60

3. Александр Долгополов - 33