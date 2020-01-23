 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортСвитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, украинка близка к рекорду

Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, украинка близка к рекорду


фото: AP
Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала 60-ю победу на турнирах Большого Шлема, до рекорда Андрея Медведева осталось 3 выигрыше

Об этом сообщает "Трибуна".

В матче 2-го круга Australian Open Элина Свитолина обыграла Лорен Дэвис из Канады, это 60-я победа украинской теннисистки на турнирах Большого Шлема.

Для национального рекорда по победам на турнирах БШ 25-летней теннисистке необходимо выиграть еще в четырех матчах:

1. Андрей Медведев - 63

2. Элина Свитолина - 60

3. Александр Долгополов - 33

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

23 января, 2020 четверг

больше новостей

23 января, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать