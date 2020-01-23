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Espreso.tvСпортСтановится традицией: Свитолина снова сделала на корте селфи с фаном с украинским флагом

Становится традицией: Свитолина снова сделала на корте селфи с фаном с украинским флагом


фото: REUTERS
Элина Свитолина снова сделала Селфи с фаном, у которого был флаг Украины, после победного матча на Открытом чемпионате Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мельбурне Свитолина сфотографировалась с болельщиком на его телефон после игры второго раунда Australian Open против американки Лорен Дэвис.

Свитолина победила теннисистку из США 6:2, 7:6 (8:6).

В следующем матче украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Теннисистки встречались 10 раз, чаще побеждала Свитолина, которая выиграла у испанки четыре поединка.

 

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