Становится традицией: Свитолина снова сделала на корте селфи с фаном с украинским флагом

23 января, 2020, 17:07

Элина Свитолина снова сделала Селфи с фаном, у которого был флаг Украины, после победного матча на Открытом чемпионате Австралии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Мельбурне Свитолина сфотографировалась с болельщиком на его телефон после игры второго раунда Australian Open против американки Лорен Дэвис.

Свитолина победила теннисистку из США 6:2, 7:6 (8:6).

В следующем матче украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Теннисистки встречались 10 раз, чаще побеждала Свитолина, которая выиграла у испанки четыре поединка.