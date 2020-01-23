Становится традицией: Свитолина снова сделала на корте селфи с фаном с украинским флагом
23 января, 2020, 17:07
Элина Свитолина снова сделала Селфи с фаном, у которого был флаг Украины, после победного матча на Открытом чемпионате Австралии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Мельбурне Свитолина сфотографировалась с болельщиком на его телефон после игры второго раунда Australian Open против американки Лорен Дэвис.
Свитолина победила теннисистку из США 6:2, 7:6 (8:6).
В следующем матче украинка встретится с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая занимает 32-е место в мировом рейтинге. Теннисистки встречались 10 раз, чаще побеждала Свитолина, которая выиграла у испанки четыре поединка.
- 21 января Свитолина, после победного поединка в Мельбурне, сделала селфи с болельщицей с украинским флагом.
- 23 января Свитолина подарила билет на свой матч фанатке из Японии, которая болела за теннисистку на Australian Open с украинским флагом.
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