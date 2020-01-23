Скандальный украинский футболист не смог ответить на вопрос, является ли Россия агрессором

23 января, 2020, 10:03

Бывший футболист перволигового "Агробизнеса" Игорь Сикорский, которого отчислили из клуба за посещение Санкт-Петербурга, не смог ответить на вопрос, является ли Россия агрессором

Об этом сообщает "Экспресс" .

На вопрос, считает ли он Россию агрессором, Сикорский ответил, что далек от политики.

"Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру", - сказал футболист.

Также Сикорский объяснил, что посещал в России родственников и заявил, что сожалеет, что выложил фото возле трона Екатерины II в соцсети.

"Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, а не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был возле трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети. Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду ", - рассказал Сикорский.