Скандальный украинский футболист не смог ответить на вопрос, является ли Россия агрессором
Об этом сообщает "Экспресс" .
На вопрос, считает ли он Россию агрессором, Сикорский ответил, что далек от политики.
"Я далек от политики, сосредоточен на футболе. Постараюсь как можно скорее забыть этот скандал и продолжить карьеру", - сказал футболист.
Также Сикорский объяснил, что посещал в России родственников и заявил, что сожалеет, что выложил фото возле трона Екатерины II в соцсети.
"Я не нарушил никаких моральных принципов. Никого не убил, а не ограбил. Посетил в Санкт-Петербурге сестру своей бабушки. Да, я также был возле трона Екатерины II, где сделал фото на фоне герба царской России. Очень жалею, что выставил фото в соцсети. Если клуб решил, что я испортил ему имидж, то это его право. я признаю, что допустил большую глупость, за что стал безработным. Теперь активно ищу новую команду ", - рассказал Сикорский.
- Напомним, 17 января "Агробизнес" из Волочиска разорвал контракт с Игорем Сикорским , который опубликовал фото с отдыха в Санкт-Петербурге.
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