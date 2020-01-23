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Espreso.tvОбществоРоссийская Дума единогласно проголосовала за поправки Путина в конституцию

Российская Дума единогласно проголосовала за поправки Путина в конституцию

23 января российская Дума единогласно проголосовала за поправки Владимира Путина конституции РФ в первом чтении

Об этом сообщают российские СМИ.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, предложенный президентом страны Владимиром Путиным. В поддержку документа в четверг, 23 января, проголосовали 432 депутата. Тех, кто голосовал против и воздержавшихся не было. Ранее о поддержке конституционных поправок объявили все думские фракции.

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Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции РФ во втором чтении 11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

  • 15 января во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые значительные поправки в Конституцию страны. Лидер Российской Федерации предложил официально закрепить приоритет Конституции страны над международными законами и договорами, а также передать Госдуме часть полномочий главы государства.
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