Российская Дума единогласно проголосовала за поправки Путина в конституцию
23 января, 2020, 16:06
23 января российская Дума единогласно проголосовала за поправки Владимира Путина конституции РФ в первом чтении
Об этом сообщают российские СМИ.
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, предложенный президентом страны Владимиром Путиным. В поддержку документа в четверг, 23 января, проголосовали 432 депутата. Тех, кто голосовал против и воздержавшихся не было. Ранее о поддержке конституционных поправок объявили все думские фракции.
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Госдума может рассмотреть президентский законопроект о поправке к Конституции РФ во втором чтении 11 февраля, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
- 15 января во время послания к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести некоторые значительные поправки в Конституцию страны. Лидер Российской Федерации предложил официально закрепить приоритет Конституции страны над международными законами и договорами, а также передать Госдуме часть полномочий главы государства.
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