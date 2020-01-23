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Espreso.tvСпортРассмешил даже судью: на Australian Open теннисист спародировал Надаля

Рассмешил даже судью: на Australian Open теннисист спародировал Надаля


фото: twitter
Во время матча второго раунда Australian Open теннисист Ник Кирйос спародировал легендарного Рафаэля Надаля, чем рассмешил даже судью

Видео со спортсменом опубликовал официальный twitter турнира.

Сегодня австралиец Ник Кирйос во втором раунде Australian Open обыграл француза Жиля Симона 6:4, 6:2, 4:6, 7:5. Встреча запомнилась курьезным случаем, когда Кирйос получил предупреждение за слишком длинную подготовку к подаче.

Решение судьи не понравилось скандальном австралийцу, и он спародировал Рафаэля Надаля, намекнув на то, что испанцу часто прощаются аналогичные нарушения. У судьи пародия на Надаля вызвала смех.

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