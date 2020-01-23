Рассмешил даже судью: на Australian Open теннисист спародировал Надаля

23 января, 2020, 14:57

Во время матча второго раунда Australian Open теннисист Ник Кирйос спародировал легендарного Рафаэля Надаля, чем рассмешил даже судью

Видео со спортсменом опубликовал официальный twitter турнира.

Сегодня австралиец Ник Кирйос во втором раунде Australian Open обыграл француза Жиля Симона 6:4, 6:2, 4:6, 7:5. Встреча запомнилась курьезным случаем, когда Кирйос получил предупреждение за слишком длинную подготовку к подаче.

Решение судьи не понравилось скандальном австралийцу, и он спародировал Рафаэля Надаля, намекнув на то, что испанцу часто прощаются аналогичные нарушения. У судьи пародия на Надаля вызвала смех.