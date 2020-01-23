"Вызывает удивление": В Израиле озадачены решением Зеленского

23 января, 2020, 15:43

Руководство израильского мемориального комплекса Яд Вашем озадачено в связи с решением Владимира Зеленского передать места своей делегации на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию

Как сообщает Jerusalem Post, Зеленскому объяснили, что люди, пережившие Холокост, с которыми связывались в предыдущие дни, уже участвовали в мемориальных мероприятиях и в нынешней ситуации с другими невозможно будет связаться.

"Его решение вызывает удивление, и очень жаль, что он сделал такой шаг на мероприятии. Сохраняем память о Холокосте для борьбы с антисемитизмом", - говорится в заявлении Яд Вашем.

Ранее сообщалось, что Зеленский и члены его делегации решили передать свои места на Всемирном форуме памяти Холокоста людям, которые пережили эту трагедию.

23-24 января Зеленский посетит с рабочим визитом государство Израиль для участия в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц.

Программой визита также предусмотрены переговоры Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.