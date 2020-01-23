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Espreso.tvОбщество"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: законопроект о дезинформации - борьба с фейками или цензура СМИ?

"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: законопроект о дезинформации - борьба с фейками или цензура СМИ?

Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня о 21:15

Ведущий и гости программы будут говорить о законопроект по дезинформации и проанализируют, несет ли эта инициатива властей угрозы для свободы слова в Украине?

Гости программы:

  • Николай Княжицкий, народный депутат, ЕС, медиаэксперт, журналист
  • Диана Дуцик, исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникаций"
  • Инна Кузнецова, главный редактор киевского бюро "Радио Свобода"
  • Галина Петренко, директор ОО "Детектор медиа"
  • Роман Головенко, руководитель юридического отдела "Института массовой информации"

 

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