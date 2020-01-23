"Политклуб Виталия Портникова" в 21:15: законопроект о дезинформации - борьба с фейками или цензура СМИ?
23 января, 2020, 14:34
Присоединяйтесь к просмотру ток-шоу "Политклуб" с Виталием Портниковым на телеканале Еспресо сегодня о 21:15
Ведущий и гости программы будут говорить о законопроект по дезинформации и проанализируют, несет ли эта инициатива властей угрозы для свободы слова в Украине?
Гости программы:
- Николай Княжицкий, народный депутат, ЕС, медиаэксперт, журналист
- Диана Дуцик, исполнительный директор "Украинского института медиа и коммуникаций"
- Инна Кузнецова, главный редактор киевского бюро "Радио Свобода"
- Галина Петренко, директор ОО "Детектор медиа"
- Роман Головенко, руководитель юридического отдела "Института массовой информации"
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