"Неевропейские правила игры называются "оффшор" и "налоговая черная дыра": соцсети о выступлении Арахамии

23 января, 2020, 10:59

Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о приостановке евроинтеграции от 22 января с Украинского дома в Давосе

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток:

"Уникальные неевропейские правила игры, которые привлекают деньги, называются "оффшор" и "налоговая черная дыра", и ЕС за такое **ет как сидорову козу.

И заодно безвиз идет по п****", - считает блогер и политик Александр Нойнець.