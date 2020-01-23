"Неевропейские правила игры называются "оффшор" и "налоговая черная дыра": соцсети о выступлении Арахамии
23 января, 2020, 10:59
Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о приостановке евроинтеграции от 22 января с Украинского дома в Давосе
Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток:
"Уникальные неевропейские правила игры, которые привлекают деньги, называются "оффшор" и "налоговая черная дыра", и ЕС за такое **ет как сидорову козу.
И заодно безвиз идет по п****", - считает блогер и политик Александр Нойнець.
"Если бы Польша в девяностых годах вместо реформ и евроинтеграционных процессов сделала то, что вчера в Давосе предложил Арахамия, то поляки были бы сегодня в таком же положении, что и мы сейчас", - считает депутат 8-го созыва Борислав Береза.
Алексей Голобуцкий ограничился фотожабой:
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