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Espreso.tvОбщество"Неевропейские правила игры называются "оффшор" и "налоговая черная дыра": соцсети о выступлении Арахамии

"Неевропейские правила игры называются "оффшор" и "налоговая черная дыра": соцсети о выступлении Арахамии


фото: nv.ua
Украинские соцсети бурно отреагировали на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о приостановке евроинтеграции от 22 января с Украинского дома в Давосе

Еспресо.TV сделало подборку реакций пользователей Facebook - от возмущения до шуток:

"Уникальные неевропейские правила игры, которые привлекают деньги, называются "оффшор" и "налоговая черная дыра", и ЕС за такое **ет как сидорову козу.

И заодно безвиз идет по п****", - считает блогер и политик Александр Нойнець.

"Если бы Польша в девяностых годах вместо реформ и евроинтеграционных процессов сделала то, что вчера в Давосе предложил Арахамия, то поляки были бы сегодня в таком же положении, что и мы сейчас", - считает депутат 8-го созыва Борислав Береза.

 
Алексей Голобуцкий ограничился фотожабой:

 

 

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